Die CDU erleidet in Murg große Verluste. Während sich die Sozialdemokraten wie im Bund verbessern, verliert Rita Schwarzelühr-Sutter bei den Erststimmen. Grüne und FDP können sich gegenüber 2017 steigern. Die AfD verliert.

Auch in der Gemeinde Murg spiegelt sich der deutschlandweite Trend der Bundestagswahl wieder. Nachdem sich die Auszählung der Briefwahlstimmen bis 22 Uhr hingezogen hatte, war am Ende klar: Zwar konnte die CDU in Murg – anders als im Bund