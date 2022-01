Hochrhein vor 29 Minuten

Wieder mehr Freiheit beim Einkaufen: Gewerbetreibende in der Region begrüßen das Ende der 2-G-Regel im Einzelhandel – und was das für die Kunden bedeutet

Die 2-G-Regel im Einzelhandel ist per Gerichtsurteil mit sofortiger Wirkung gekippt. Nun dürfen auch wieder Ungeimpfte mit aktuellem negativem Testergebnis ohne Beschränkung in Geschäften einkaufen, für die diese Regel bislang Bestand hatte. Die Händler am Hochrein freut dies. Denn sie und auch die Kunden litten sehr unter den bisherigen Maßnahmen, wie sie einhellig betonen.