Die lange Zeit der Corona-Pandemie hat die Menschen gerade in psychologischer Hinsicht in vielen Bereichen an den Rand der Belastungsgrenze geführt – und nicht selten darüber hinaus. Doch wie zeigt sich das im Alltag eines Psychologen? Und wie sollte man als Angehöriger mit Betroffenen umgehen? Andreas Jähne, Chefarzt und ärztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik Rhein-Jura Bad Säckingen, gibt Antworten.

Dass Corona und all die damit zusammenhängenden Konsequenzen die Menschen in erheblichem Maße belasten, ist längst kein Geheimnis mehr. Die allgemeine Grundspannung, die sich in der öffentlichen Stimmung niederschlägt und sich bis in die Familien