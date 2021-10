Kontaktnachverfolgung und 3-G-Regel – die Corona-Pandemie bringt für Gastronomen aber auch Besucher von Lokalen einen erheblichen Mehraufwand mit sich. Im Fall von Verstößen geht es schnell um Bußgelder von mehreren hundert Euro. Aber wie konsequent werden die Vorgaben eingehalten? Das sollte im Rahmen einer landesweiten Kontrollaktion genau überprüft werden. Auch am Hochrhein waren Kontrolleure im Einsatz.

Die Bilanz der Kommunen fällt unterm Strich durchaus unterschiedlich aus. Während in Bad Säckingen und Wehr eine ganze Reihe von Verstößen festgestellt wurden, mangelte es den Ordnungsämtern gerade in den ländlichen Gemeinden an Kontrollkapazitäten.