Hochrhein vor 2 Stunden

Sommerschulen fürs Soziale – Lernbrücken fürs Wissen: Wie Schüler fit fürs neue Schuljahr gemacht werden sollen

Die letzten zwei Ferienwochen als Aufholzeit nutzen: Auch in den Landkreisen Waldshut und Lörrach wird es in diesem Jahr Sommerschulen geben und zusätzlich auch wieder Lernbrücken. Doch was machen die Schüler da eigentlich?