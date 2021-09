Kreis Waldshut vor 3 Stunden

Nach zwei Schuljahren im Ausnahmezustand: So startet die „Generation Corona“ in die Berufsausbildung

Der Schulunterricht in den vergangenen anderthalb Jahren war für Schüler alles andere als ein Zuckerschlecken, denn der Ausnahmezustand an den Schulen wurde zur neuen Normalität. Schon ist die Rede von der „Generation Corona“. Von Beginn an gab es Befürchtungen bezüglich Wissenslücken im Unterrichtsstoff wie auch sozialer Defizite. Doch wie schwer fällt den Vertretern der „Corona-Generation“ der Einstieg ins Berufsleben? Wir haben bei Arbeitsagentur und den berufsständigen Kammern nachgefragt.