Hochrhein vor 1 Stunde

Lassen sich nun wieder mehr Menschen vom Hochrhein impfen?

Die Corona-Beschränkungen werden härter. Vor allem die Ungeimpften werden stark eingeschränkt. In der Folge steigt die Impf-Nachfrage. Stimmt diese These? Und kann die Nachfrage überhaupt gedeckt werden so ganz ohne Kreisimpfzentren? Wir haben uns in den beiden Landkreisen Waldshut und Lörrach umgehört.