Hochrhein vor 2 Stunden

Kommen jetzt an allen Schulen am Hochrhein die Corona-Pooltests? Und wie wird eigentlich in Kitas getestet?

An Schulen müssen Kinder mittlerweile drei Mal wöchentlich auf Corona getestet werden. In Kitas gilt wiederum keine Testpflicht. An vielen Schulen am Hochrhein werden Pooltests eingeführt. Welche Neuerungen es außerdem gibt und welche Regeln in Schulen und Kitas gelten – ein Überblick.