Hohe Impfquote im Landkreis Lörrach – doch weiterhin fehlt es an Impfstoff

Rund 6.000 Menschen pro Woche werden derzeit im Kreisimpfzentrum (KIZ) Lörrach geimpft. Das sei zwar eine beachtliche Zahl, doch das KIZ könnte eigentlich noch viel mehr leisten. Aber: „Es fehlt an Impfstoff“, so Landrätin Marion Dammann. Dabei ist der Landkreis Lörrach Vorreiter mit einer Impfbrücke. Was das ist und wie der Landkreis Waldshut dasteht, erfahren Sie hier.