Damit Ihnen in den Herbstferien nicht die Decke auf den Kopf fällt, haben wir Vorschläge für herbstliche Ausflüge. Von einer kleinen Wanderung über Sport auf dem Eis bis hin zur Fahrt mit einer Seilbahn ist so einiges dabei.

Waldkugelpfad bei BirkendorfZahlreiche Kugelbahnen und Stationen sind sein großer Spaß auf diesem Rundweg im Wald bei Ühlingen-Birkendorf. Holzkugeln werden an Automaten am Oberholz-Parkplatz und am Naturena Badesee für einen Euro gelöst. Sie werden