Das Land startet in Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handelskammern im Mai Modellprojekte mit ausgewählten Betrieben. Wie wird der Impftstart in Maulburg vorbereitet? Wie stehen Sedus Stoll, Kownatzki, Franke und die AWW zu Corona-Impfungen im Unternehmen? Wir haben nachgefragt.

Die Impfkampagne im Land nimmt weiter an Fahrt zu. Neben den Impfzentren und Hausärzten sollen nun auch Betriebsärzte impfen. Das Land will mit Hilfe der zwölf Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg die Kampagne somit auf die dritte