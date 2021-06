Es war eine harte Zeit, die für viele Schüler nun auch im Landkreis Waldshut ein Ende hat. Die Kinder der Klasse 4 a der Talschule Wehr erzählen beispielhaft für viele andere, was für sie das monatelange Homeschooling bedeutet hat und worauf sie sich jetzt besonders freuen.

Die Freunde fehlten„Das Homeschooling war nicht so schön, ich konnte mit niemandem spielen in der Pause und die Zeit nicht so gut einteilen“, erzählt Richard. Auch Celine fand es doof, dass sie im Lockdown nicht mit ihren Freunden