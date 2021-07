Hochrhein vor 54 Minuten

Endlich wieder ins Kino: Doch wer rein will, muss früh genug reservieren

Der Duft von Popcorn und das Eintauchen in eine andere Welt hat vielen gefehlt. Nun ist der Kinobesuch wieder möglich – auch am Hochrhein. Doch die aktuellen Regeln bereiten den Betreibern noch Kopfzerbrechen. Ein Besuch im Kino Albrecht in Waldshut.