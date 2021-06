Kreis Waldshut vor 3 Stunden

Die Zweitimpfungen nach dem Chaostag im April stehen nun an. Drohen vor dem Kreisimpfzentrum in Tiengen wieder lange Warteschlangen?

Am Dienstag, 29. Juni, stehen die zweiten Impftermine im Kreisimpfzentrum in Tiengen für diejenigen an, die sich dort kurz nach Ostern mit Astrazeneca impfen ließen. An jenem Tag führte eine Doppelbelegung von Impfterminen zu Wartezeiten von bis zu dreieinhalb Stunden. Droht dieses Chaos nun wieder? Das Landratsamt gibt dazu Auskunft.