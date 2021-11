Waldshut-Tiengen vor 58 Minuten

Deutschland kürt die Fittesten: Lauchringer holt dritten Platz bei der ersten deutschen Meisterschaft im funktionalen Fitness

Es ist offiziell: Der drittfitteste Mann aus Deutschland wohnt in Lauchringen. Matthias Kurpjuweit trainiert in der Heldenschmiede Waldshut-Tiengen und holte sich bei der ersten deutschen Meisterschaft im funktionalen Fitness einen Platz auf dem Treppchen. Wie kam es dazu und was ist funktionales Fitness eigentlich?