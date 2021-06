Hochrhein vor 1 Minute

Das Filmvergnügen geht wieder los: Doch nicht jedes Kino am Hochrhein öffnet jetzt wieder

Am 1. Juli öffnen die Kinos wieder. Die meisten Institutionen sehnen die Wiederaufnahme des Betriebs wieder herbei. Auch die Lichtspielhäuser am Hochrhein stehen in den Startlöchern. Allerdings: Nicht jedes Haus steht vor einer gesicherten Zukunft.