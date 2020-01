Mit der Band Jazzopaters trat der deutsche Musiker Udo Lindenberg 1963 im Waldshuter Kornhaus auf. Was damals niemand wusste, denn der 16-Jährige wurde als Junior Adams angekündigt. Der Konzertkritiker war allerdings alles andere als angetan von diesem Auftritt.

Der Kinofilm über das Leben des Rockers Udo Lindenberg feierte am 7. Januar in Hamburg Weltpremiere. In Anwesenheit des prominenten Wahlhamburgers sowie der Regisseurin Hermine Huntgeburth wurde der Streifen „Lindenberg! Mach dein Ding“