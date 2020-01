Hochrhein vor 1 Stunde

Gemischte Gefühle bei der Wirtschaft am Hochrhein: Erwartungen an das Jahr 2020 variieren bei den Branchen extrem

Selten war die Stimmung in der Wirtschaft am Hochrhein wohl so gegensätzlich, wie jetzt. Je nach Branche gehen die Kammern von ganz unterschiedlichen Entwicklungen aus. Klar scheint nur: Die fetten Wachstumsjahre sind vorerst vorbei – und der Fachkräftemangel auf der deutschen Seite der Grenzregion verstärkt die Problematik.