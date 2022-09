Bodenseekreis vor 3 Stunden

Appell aus Salem: Plant Schule nicht auf Kosten unserer Kinder

Die Debatte um eine Verkleinerung der Realschule Überlingen geht in die heiße Phase. Am 19. Oktober wird entschieden, ob Auswärtige abgewiesen werden. Ein Brief von Owingens Bürgermeister Wengert birgt Brisanz.