Der Großbrand am 11. April war für Ludwig Ehing sein erster großer Altstadt-Einsatz, seit er 2021 Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen wurde. Im SÜDKURIER-Interview spricht er über das Feuer.

Brände in der historischen Altstadt mit ihren eng zusammengebauten Häusern sind immer gefährlich. Auch beim Großfeuer in einem Wohn- und Geschäftshauses an der Hofstatt entging die Stadt nur knapp einer Katastrophe. Ludwig Ehing, hauptamtlicher