Überlingen vor 5 Stunden

Geschichte mit Augenzwinkern: Ausstellung „Überlingen legendär!“ verspricht 1250 Jahre sagenhafte Stadtgeschichte

Am 26. Mai öffnet im Museum in Überlingen die Sonderausstellung „Überlingen legendär!“. Sie will den Besuchern einen humorvollen Streifzug durch die Stadtgeschichte ermöglichen und bietet dazu Szenen, die Sagen und historische Hintergründe zeigen.