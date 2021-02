Das Parkkonzept 2.0 der Gemeinde Sipplingen liegt mit wesentlichen Änderungen der Straßenverkehrsbehörde in Überlingen zur Genehmigung vor. Das teilte die Gemeinde auf Anfrage des SÜDKURIER mit. Man befinde sich zurzeit im regen Austausch mit den Überlingern.

Neben dem Ausweis von Bewohnerparkzonen und der Einrichtung von Anliegerstraßen wird es vor allem an der Seestraße eine Änderung geben: Hier soll die Halteverbotszone nur noch von der Einmündung der Straße Bütze bis zur Einmündung der Straße In der Breite reichen. Anfang März will die Gemeindeverwaltung im Rahmen von Ortsbegehungen prüfen, „inwieweit sich die von den Bürgern gemeldeten Bedarfe an Parkplätzen konkret umsetzen lassen“.

Es hatte zahlreiche Rückmeldungen auf die Veröffentlichung des Parkkonzeptes der Gemeinde gegeben. Es sieht vom 1. Mai bis 15. September in der Zeit von 9 bis 19 Uhr ein weitgehendes Halteverbot auf den Straßen Sipplingens vor.

Konkret sollen zukünftig die Straßen Bütze, Prielstraße und Im Pflanzer als Anliegerstraßen ausgewiesen werden. Im westlichen Bereich des Dorfes will die Gemeinde in den Straßen In der Breite (bis Höhe des Friedhofs), sowie in den Straßen Im Leimacker, Im Horn und Im Häslerain Bewohnerparkzonen einrichten. „Alle anderen Straßen im Kernort sollen, wie im Konzept vorgeschlagen, als Halteverbotszonen mit einer Parkscheibenregelung von einer Stunde ausgewiesen werden“, schreibt die Gemeinde. Lediglich auf den Parkplätzen im Bereich der Turn- und Festhalle soll es möglich sein, ein Fahrzeug für drei Stunden abzustellen.

Ausnahmegenehmigung möglich

Weiterhin würden die Bürger Sipplingens die Möglichkeit haben, bei der Straßenverkehrsbehörde in Überlingen Ausnahmeregelungen zu beantragen. Die Behörde weist jedoch darauf hin, dass eine Ausnahmegenehmigung „nur in besonders dringenden Fällen gerechtfertigt“ sei und man an den Nachweis solcher Dringlichkeit „strenge Anforderungen“ stellen werde. Handwerker könnten sich an die Abteilung Öffentliche Ordnung der Stadt Überlingen wenden, wenn sie Ausnahmegenehmigungen im Rahmen ihrer Tätigkeiten beantragen wollten.