Bodenseekreis vor 1 Stunde

Licht weg, Internet weg: Warum fällt in Salem wiederholt der Strom aus?

30 Minuten ohne Licht und Internet: Vom Stromausfall in Salem waren am Donnerstag besonders die Teilorte Weildorf und Mimmenhausen betroffen. Auch am Mittwoch gab es eine Störung. Wir erklären, was dahinter steckt.