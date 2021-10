Salem vor 3 Stunden

Salemer Grünenfraktion fordert mehr Tempo beim kommunalen Klimaschutz

Salem soll Vorbild in Sachen Klimaschutz werden, erklärten die Grünen im Gemeinderat. Die konkret beantragten Maßnahmen verursachten in der Runde teils Irritationen. Bürgermeister Manfred Härle setzte zur Verteidigung an.