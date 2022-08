Markdorf vor 2 Stunden

Stadt hat für den „Adler“ offenbar einen Investor gefunden

Der Dornröschenschlaf des ehemaligen Gasthofs am Marktplatz könnte bald vorüber sein: Die Stadt will ihn an einen Investor verkaufen, der ihn sanieren und beleben soll. Dafür gebe es jetzt einen Favoriten, heißt es.