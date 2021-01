Markdorf Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Neubaugebiet Torkelhalden in Riedheim: Anwohner kritisieren das Vorgehen der Stadt

In Markdorf sind Wohnbauplätze rar. Nun soll im Teilort Riedheim ein kleines Neubaugebiet entstehen, am Dienstag geht es im Gemeinderat um den Baubeschluss. Dagegen formiert sich aber Widerstand in der Nachbarschaft: Ihre Einwendungen seien nicht berücksichtigt worden, die geplanten Dimensionen seien zu groß, sagen Anwohner. Diese Vorwürfe weist die Stadtverwaltung zurück.