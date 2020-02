Der Hänseler mit seinem Häs aus Blätz in elf unterschiedlichen Farben ist eine Traditionsfigur der Markdorfer Fasnet. Christian Amann, aktiver Hänseler der Historischen Narrenzunft Markdorf, stellt Hänselermasken her und übernimmt Reparaturarbeiten. Kommen Sie mit in seine Werkstatt und sehen Sie einige wesentliche Arbeitsschritte.

Christian Amann prüft in seiner Werkstatt die Maske eines Leihhänselers, um zu sehen, welche Reparaturen zu erledigen sind. Bild: Toni Ganter| Bild: Ganter, Toni