Markdorf vor 2 Stunden

Das wollen die Bürgermeisterkandidaten für die Jugendlichen in Markdorf erreichen

Es gibt den Skaterpark, aber noch keinen Jugendgemeinderat. Es gibt ein Jugendcafé, aber keine Treffpunkte in der Innenstadt: Bei den Angeboten für die Jugendlichen wechseln sich in Markdorf Licht und Schatten ab. Der SÜDKURIER hat bei den Kandidaten nachgefragt, was sie sich für Ziele für ihre Jugendarbeit setzen, sollten sie am Sonntag gewählt werden.