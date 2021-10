Friedrichshafen vor 3 Stunden

Zeppelin-Urenkel wirft Stadt „Schikanen und Blockaden“ vor – noch kein Urteil im Streit um Akteneinsicht

Bekommt Albrecht von Brandenstein-Zeppelin Einsicht in Akten, die das Rathaus nicht herausgeben will? Diese Frage wurde am Dienstag vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen verhandelt. Doch der Streit ums Erbe der Zeppelin-Stiftung geht viel tiefer.