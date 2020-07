Friedrichshafen vor 30 Minuten

Warum es an der B 31-neu eine Brücke nur für Fledermäuse gibt

1,6 Millionen Euro kostet eine Brücke an der B 31-neu, die nicht für Fußgänger oder Radfahrer konzipiert wurde, sondern für Fledermäuse. Denn die Tiere brauchen Strukturen, um sich zu orientieren. Sie können so den Weg in ihre Jagdreviere finden.