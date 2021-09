Friedrichshafen vor 5 Stunden

Warum das Häfler Rathaus in der Fasnet Flagge zeigen kann, aber nicht am Aktionstag gegen Homophobie

Von sieben Ratsfraktionen haben sechs beantragt, am 17. Mai künftig die Regenbogenflagge am Rathaus zu hissen. Die CDU-Fraktion will das nicht, weil der IDAHOBIT-Tag kein hoheitlicher Anlass sei. Die Stadtspitze schließt sich dieser Argumentation an, auch wenn sie bereits zwei Ausnahmen praktiziert.