Friedrichshafen vor 1 Stunde

Warum die Foodtrucks eines Tages doch noch in die Innenstadt rollen könnten

Auch der zweite Streetfood-Markt in Friedrichshafen sorgt für Diskussionen um den Standort am Stadtrand. Ist eine solche Veranstaltung an zentralerer Stelle etwa unerwünscht?