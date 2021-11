Friedrichshafen vor 6 Stunden

Mit Maske, Abstand, Einlasskontrolle: An der Zeppelin-Universität neigt sich das erste Präsenzsemester seit Beginn der Corona-Pandemie dem Ende zu

Uni-Alltag? Das haben etliche Studenten wegen der Corona-Pandemie erst nach zwei Semestern erlebt. Wir haben uns an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen umgehört: Wie ist das erste Semester in Präsenz?