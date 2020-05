Oberbürgermeister Andreas Brand gibt einen Zwischenbilanz zur Haushaltslage: Dabei wird klar, dass künftig Sparen angesagt ist. Auch das geplante Klimabudget steht wie andere Projekte auf dem Prüfstand, allein die Messe Friedrichshafen erwartet in diesem Jahr 15 Millionen Euro Verlust. Nun heißt es für die reiche Stadt: „Pflicht vor Kür“.

Die Stadträte, die am Freitag zur ersten Gemeinderatssitzung seit dem Corona-Lockdown in die Messe kamen, mussten zuerst an der Minidemo vorbei. Sie Fridays-For-Future-Aktivistinnen erinnerten sie mit einem Transparent daran, dass sie bei ihren