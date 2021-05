Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

„Die Wahl ist keine Wahl“: So blicken Syrer in der Region auf die Präsidentschaftswahl in ihrem Heimatland

An der Präsidentschaftswahl in Syrien – so war es zunächst angekündigt worden – sollten syrische Staatsbürger mit gültigem Pass auch im Ausland teilnehmen können. Dann wurde die Wahl von Deutschland aus aber untersagt. Zwei in Friedrichshafen lebende Syrer erklären, weshalb sie sich darüber sogar freuen.