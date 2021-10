Friedrichshafen vor 56 Minuten

Amok-Alarm sorgt für Aufregung am Berufsschulzentrum: Die Geschichte eines Nachmittags

Auch am Tag danach beschäftigt viele Jugendliche und Lehrkräfte der Großeinsatz vom Donnerstagnachmittag auf dem Schulgelände in Friedrichshafen. Polizisten in Vollmontur und Maschinenpistole im Anschlag durchkämmten ein Klassenzimmer nach dem anderen. „Da kann einem schon das Herz in die Hose rutschen“, bekennt Schulleiterin Sabine Harsch.