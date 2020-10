Trotz Corona will die Gemeinde Frickingen nicht auf den zweiten Apfellauf verzichten: Anders als bei der Premiere gibt es jedoch keinen Lauftag, sondern die Teilnehmer können individuell an den Start gehen. Eine Anmeldung zum Walken, Laufen oder Mountainbiken ist bis 24. Oktober online möglich. Unter allen Finishern werden dann Gutschein von Betrieben und Gastronomie verlost.

