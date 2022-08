Deggenhausertal vor 2 Stunden

Wie der Golfsport ins Deggenhausertal kam

1999 wurde die Neun-Loch-Anlage des Golfclubs Rochushof eröffnet. Wir erinnern in unserer Serie „Gedächtnis der Region“ an die Anfänge des Golfsports in Unterhomberg, wo es nicht allein ums Handicap geht.