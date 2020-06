Die Gemeinde Deggenhausertal ist den nächsten Schritt zur Digitalisierung gegangen und hat ein kostenloses WLAN einrichten lassen. Das Angebot kann im Bereich Rathaus, Halle und Busbahnhof genutzt werden. Bürgermeister Fabian Meschenmoser erklärt, wie es jetzt in Sachen Digitalisierung weitergeht.

Busfahrer Mehmed Al Faers ist begeistert, dass es jetzt WLAN auch am Busbahnhof in Wittenhofen gibt. Seit gut eineinhalb Jahren fährt der gebürtige Syrer für das Busunternehmen Bühler und hat öfter Wartezeiten in Wittenhofen.„Ich finde es