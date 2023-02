„Fünf Thesen zum neuen ÖPNV-Konzept: Der Takt allein macht den Nahverkehr nicht attraktiver“: So war unser Beitrag überschrieben. Den wollten CDU-Fraktion des Kreistags und Landratsamt so nicht stehen lassen.

7 Millionen Euro zusätzlich will der Kreis pro Jahr ausgeben, um den Nahverkehr auszubauen. Auf vielen weiteren Linien wird es schon ab April einen Stundentakt geben. „Das ist eine Ansage, auch an die anderen Landkreise in der Region“,