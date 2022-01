Bodensee vor 6 Stunden

Die Perspektive für den Verkehr in der Bodenseeregion? „Das Signal steht auf Grün“, erklärt die Internationale Bodensee-Konferenz

Ein See, vier Länder und wenig grenzüberschreitende Zusammenarbeit: So war die Situation, bevor die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) vor 50 Jahren ins Leben gerufen wurde. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres verabschiedeten Vertreter aller vier Länder auf dem Gipfel des Säntis eine Erklärung, die Herausforderungen und Perspektiven aufzeigen soll – unter anderem für den Verkehr am und auf dem Bodensee.