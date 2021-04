Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Datenpanne bei Corona-Zahlen sorgt für Chaos in Landkreisen

Das Landesgesundheitsamt hat 1500 Neuinfektionen vom Mittwoch nicht an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt. In der Folge fielen die Inzidenzen in etlichen Landkreisen im SÜDKURIER-Verbreitungsgebiet, unter anderem im Bodenseekreis, Zollernalbkreis und Landkreis Lörrach, steil ab. Da die Bundesnotbremse auf RKI-Daten basiert, ist die rechtliche Konsequenz der Panne-beispielsweise im Hinblick auf Schulschließungen – noch unklar.