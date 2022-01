Die Nachfrage nach ambulanter Pflege ist nicht erst seit der Corona-Pandemie groß. Doch die Arbeit für Pfleger ist in Zeiten der Krise schwieriger geworden, etwa wegen der Maskenpflicht. Wir haben mit Pflegediensten im Bodenseekreis über die aktuelle Situation gesprochen.

Der Wunsch der meisten pflegebedürftigen Menschen ist, so lange wie möglich im eigenen Zuhause wohnen zu können. So kommt es, dass die Nachfrage nach einer ambulanten Versorgung durch Pflegedienste groß ist – auch am Bodensee, wie einzelne