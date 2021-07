Im Kreis Lörrach sind zahlreiche Straßen gesperrt worden. Heftige Gewitter und Starkregen sorgten im Landkreis für Hochwasser, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Rettungskräfte haben den Angaben zufolge Probleme, in die Gemeinden zu gelangen. Schwerpunkte seien die Gemeinden Inzlingen und Grenzach-Wyhlen. „Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diese Gebiete zu meiden und wenn möglich auf die Teilnahme am Straßenverkehr zu verzichten“, hieß es weiter.

Keller im Kreis Waldshut vollgelaufen

Zudem meldete die Integrierte Leitstelle 80 laufende Einsätze. Viele Keller wurden überflutet. Weitere Details waren noch nicht bekannt. Im Kreis Waldshut sind mehrere Keller vollgelaufen, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilte. Zudem ist der Anbau eines Hauses in Stühlingen eingestürzt, nachdem ein Fluss über die Ufer getreten ist.

Kein Durchkommen für Verkehr aus Singen/Hegau

Die B314 in der Höhe Stühlingen-Grimmelshofen wurde überschwemmt und von der Polizei bereits in der Nacht gesperrt. Für den Verkehr aus dem Bereich Singen/Hegau gab es damit kein Durchkommen durchs Wutachtal mehr. Zunächst standen auch keine Umleitungsstrecken bereit, so dass es zu Lieferverzögerungen im Kreis Waldshut kam. Betroffen war unter anderem die Auslieferung der Tageszeitungen. Der SÜDUKURIER bietet deshalb allen Lesern am heutigen Freitag die Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen als Digitale Zeitung kostenlos an.

Überschwemmungen im Raum Stockach

Im Raum Stockach brachte ein großes Unwetter am Donnerstagabend erneut große Regenmassen, so dass Einsatzkräfte der Feuerwehr überall ausrücken mussten. In Mühlingen lief das Wasser in regelrechten Sturzbächen die Straßen hinunter.

Wohngebiet im Allgäu überflutet

In Wangen im Allgäu im Landkreis Ravensburg ist aufgrund des Starkregens am späten Donnerstagabend ein Wohngebiet überflutet worden. Wie viele Häuser von der Überflutung betroffen sind, war zunächst unklar. Nach Angaben der Einsatzkräfte stand das Wasser im Wohngebiet zum Teil kniehoch – zahlreiche Keller und Garagen liefen voll mit Wasser.

Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes rechnen bis Samstag im Südwesten mit teils kräftigem Dauerregen. Auch am Freitag erwarten die Wetterexperten weiterhin Regen und teils kräftige Gewitter. Unwetterartiger Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter sei mancherorts nicht auszuschließen. (sk / dpa)