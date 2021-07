Kreis Konstanz vor 1 Stunde

Regen, Regen, Regen: Was der Dauerregen für den Bodensee-Pegel bedeutet und was dies mit dem Klimawandel zu tun hat

Die derzeitige Hochwasserlage ist nicht so ungewöhnlich wie es scheint. Sie komme alle vier bis fünf Jahre vor, sagt Harald Hetzenauer von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Was das Regenwetter mit dem Klimawandel zu tun hat – und was nicht – erläutert Meteorologe Uwe Schickedanz vom DWD.