+++ 12.15 Uhr, Orsingen-Nenzingen, Eigeltingen +++

Auch Orsingen-Nenzingen blieb am Donnerstag nicht vom Unwetter verschont. Am Abend war der Bach an der Brielstraße bei der alten Säge über die Ufer getreten, die Feuerwehr war im Einsatz. Außerdem mussten die Einsatzkräfte Keller auspumpen und mit Sandsäcken an verschiedenen Stellen Schutzwälle aufbauen.

Auch die Stählemühle bei Münchhöf in Eigeltingen war überschwemmt. Im Ortsteil Rorgenwies war der Bach über die Ufer getreten und lief in eine Schreinerei.

+++ 12 Uhr, Stühlingen +++

Das Jahrhunderthochwasser in Stühlingens Ortsteil Grimmelshofen hat zur kompletten Sperrung der B 314 geführt, welche mindestens eine Woche lang andauert. Laut örtlicher Feuerwehr gibt es Straßeneinbrüche an mindestens drei Stellen entlang der Bundesstraße beim Mühlebach.

Video: Leserreporter Erhard Pörisch

Der Verkehr wird vom Randen/Blumberg über Bonndorf geleitet, die Straßenmeisterei sei aktuell damit beschäftigt, die letzten Arbeiten an der bei Wellendingen gesperrten B 315 zu beenden, damit der Verkehr dort wieder fließen kann.

+++ 12 Uhr, Espasingen +++

Die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen war am frühen Freitagmorgen bei der Kläranlage zwischen Bodman und Espasingen im Einsatz. Nach einem weitläufigen Stromausfall pumpten die Einsatzkräfte den Keller aus, da dort die Technik bedroht war.

Die Feuerwehr pumpte den Keller der Kläranlage aus, da die Technik bedroht war. | Bild: Steffen Bretzke

Außerdem war die L440 im Bereich der Abzweigung zur K6113 teilweise überflutet. Die Abteilung Heudorf pumpte das Wasser ab.

+++ 11 Uhr, Mühlingen, Raum Stockach +++

Am Donnerstagabend, 15. Juli, brachte ein Unwetter große Regenmassen in den Raum Stockach. In Mühlingen lief das Wasser regelrecht in Sturzbächen die Straßen hinunter. Zeitweise musste die Steinbühlbühlstraße von Mühlingen nach Hecheln gesperrt werden, da diese unterspült wurde. Gegen 21 Uhr war das Schlimmste allerdings vorbei, wie die örtliche Feuerwehr bestätigte.

Die Hombühlstraße in Mühlingen ist am Donnerstag beim Unwetter zum regelrechten Sturzbach geworden | Bild: Doris Eichkorn

Auch die Aach ist an verschiedenen Stellen im Raum Stockach massiv über die Ufer getreten. Der Wasserstand war bereits am Tag an den gefährdeten Stellen wie bei der Brücken-Baustelle am Stockacher Freibad (L 194) oder der Hurtbrücke zwischen Espasingen und Bodman relativ hoch.