Trauer um Hamas-Geisel Shani Louk

Zum Zeitpunkt des Terrorüberfalls der Hamas auf Israel war die Deutsch-Israelin Shani Louk auf einem Festival nahe der Grenze zum Gazastreifen. 260 Menschen starben dort. Bis Montag ging die Familie davon aus, dass Shani Louk nicht unter den Toten ist. Doch seit Anfang der Woche herrscht traurige Gewissheit - Shani Louk ist tot.

Ricarda Louk zeigt bei einem Treffen mit Bundestagspräsidentin Bas ein Foto ihrer durch die Hamas entführten Tochter Shani Louk. Mittlerweile ist klar: Shani Louk ist nicht mehr am Leben. | Bild: Christoph Soeder/dpa

„Wir haben uns in den Arm genommen und erst mal geweint“, beschreibt Wilfried Gehr den Moment, als er und seine Partnerin Orly Louk in Sulz vom Tod ihrer Nichte Shani Louk erfuhren. Er berichtete dem SÜDKURIER, wie die vergangenen Wochen und Tage für die Familie waren und wie es jetzt weitergeht.

Eine Entlassungswelle rollt über die Schweiz

Die Schweiz gilt als wirtschaftlich starkes Land. Doch derzeit streichen Firmen im ganzen Land hunderte Stellen. Die Schweizer Handelszeitung schreibt gar von einer Entlassungswelle.

Bild: polack - stock.adobe.com

Die Inflation ist einer der Gründe. Trotzdem ist es überraschend, weil auch in der Schweiz seit Jahren von einem Fachkräftemangel die Rede ist. Hier lesen Sie, warum gerade so viele Unternehmen Stellen abbauen und was das für deutsche Arbeitnehmer bedeutet.

Wer sind die reichsten Menschen im Schwarzwald?

Im Schwarzwald gibt es Firmen, die in ihrem Bereich Weltmarktführer sind – auch wenn das nicht immer offensichtlich ist. Selbst in entlegenen Tälern sind diese sogenannten „Hidden Champions“ vertreten. Die Vermögen der Firmengründer gehen in die hunderte Millionen.

Die Familien dieser drei Männer gehören zu denen, die im Schwarzwald am meisten Vermögen haben. | Bild: dpa/Nico Podimat/Collage: SK

Bei zwei Familien geht das Vermögen in die Milliardenhöhe. Laut einer Auswertung des Managermagazins zählen einige Menschen aus dem Schwarzwald zu den Reichsten in Deutschland.

Experten machen Jagd auf eingeschleppte Hornissen

An einem Nussbaum im Stromeyersdorf hing ein 15 Kilogramm schweres Hornissennest. Das Problem: Die eingeschleppte Asiatische Hornisse ist ein Schädling und frisst heimische Bienen.

Bild: Frau Duventäster

Dutzende Spezialisten und Helfer sind deshalb in der Grenzregion unterwegs, um weitere Nester aufzuspüren. Bereits Ende September wurden erste Exemplare der Hornisse in Konstanz nachgewiesen. Jetzt machen Experten Jagd auf die sogenannt Killerhornisse.

Schwarzwaldbahn zerschmettert Auto in Konstanz

Erschreckende Bilder vom Bahnübergang in Konstanz Wollmatingen: Ein verlassener Caddy steht auf den Gleisen, die Schranken sind geschlossen und plötzlich rauscht der Zug an und es knallt.

Bild: Feuerwehr Konstanz

Noch kurz bevor der Zug einfährt, rennt ein Mann über die Gleise. Wie durch ein Wunder wird niemand verletzt. Über Whatsapp kursiert ein Video von dem Aufprall, der das Auto total zerstörte. Und auch an der Lok entstand ein schwerer Schaden. Hier gibt es das Video vom Aufprall und alle wichtigen Informationen.