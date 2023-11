Am Bahnübergang Riedstraße in Konstanz ist am Dienstagabend, 31. Oktober, ein VW Caddy von einem Zug erfasst worden. Wie Polizei und Feuerwehr auf Anfrage übereinstimmend mitteilten, stand der verlassene Wagen um 19.45 Uhr im Bereich des Bahnhofs Wollmatingen auf den Schienen. Trotz einer Notbremsung konnte der Lokführer der Schwarzwaldbahn, die aus Richtung Bahnhof Konstanz kam, den Zusammenprall nicht verhindern. Der Zug kam erst 300 Meter weiter zum Stehen.

Der völlig zerstörte Caddy. | Bild: Feuerwehr Konstanz

Der Grund dafür, dass der Wagen auf den Schienen stand, ist ungewöhnlich. Laut Polizei hatte der 43-jährige Fahrer, der aus Richtung Industriegebiet kam, eine Auseinandersetzung in einer Gruppe von Personen auf dem Bahnsteig in Richtung Singen bemerkt und dabei seinen Sohn erkannt. Sofort wollte er ihm zu Hilfe eilen – er stoppte seinen Wagen auf den Schienen und eilte zu ihm.

Konstanz Geschlossene Bahnschranken überqueren ist verboten! Viele verstoßen trotzdem dagegen Das könnte Sie auch interessieren

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 70.000 Euro, der VW Caddy wurde total zerstört. Die Lok wies Schäden im Frontbereich auf; eine Ampelanlage wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Der Triebwagen wurde vorn ebenfalls erheblich beschädigt. | Bild: Feuerwehr Konstanz

Verletzt wurden weder die etwa 80 Zugpassagiere noch der Lokführer oder umstehende Personen. Ein Passant, welcher sich unabhängig vom Einsatzgeschehen und dem Unfall verletzt hatte, musste nach Angaben der Konstanzer Feuerwehr vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Fahrgäste wurden mit einem Gelenkbus der Stadtwerke zurück an den Bahnhof Konstanz gebracht.

Da auch Betriebsflüssigkeiten aus dem Auto ins Erdreich gelangt waren, wurde die untere Wasserbehörde zur weiteren Klärung an die Einsatzstelle nachgefordert. Die Feuerwehr – im Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften die Abteilungen Wollmatingen und Petershausen – half bei der Bergung des Unfallwagens und übergab die Einsatzstelle dann gegen 23 Uhr an die Bundespolizei und den Notfallmanager der Bahn.

Der Unfallbereich am Mittwochmorgen. | Bild: Holger Niederberger

Die Bahnstrecke, auf der auch der Seehas verkehrt, war vorübergehend gesperrt. Im Bereich des Bahnüberganges und in Richtung Bahnsteig stehen nun weitere Reparaturarbeiten an; die beschädigten Anlagen waren am Mittwoch mit rot-weißem-Band abgesperrt. Einschränkungen im Bahnverkehr und auf der Riedstraße gab es wegen des Unfalls aber nicht mehr.

In Konstanz kommt es immer wieder zu Unfällen und Beinahe-Zusammenstößen an beschrankten Bahnübergängen. Erst im Juli war am Bahnübergang Schneckenburgstraße ein Radfahrer gestorben, der die Schienen trotz geschlossener Halbschranken überqueren wollte und von einem Zug erfasst wurde.