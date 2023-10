Die von der radikalislamischen Hamas bei ihrem Großangriff auf Israel als Geisel genommene Deutsche Shani Louk ist tot. Das israelische Außenministerium teilte am Montag im Onlinedienst X (vormals Twitter) mit, der Leichnam der 22-Jährigen sei gefunden und identifiziert worden. Louk hatte an einem Rave-Festival im Süden Israels teilgenommen, das von der Hamas überfallen wurde.

Zuvor hatten verschiedene Medien übereinstimmend berichtet. Über drei Wochen hatte die Familie mit Wurzeln in Baden-Württemberg auf ein Lebenszeichen der 22-Jährigen gehofft. Nun die traurige Gewissheit: „Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist“, wird Mutter Ricarda Louk, die in Tel Aviv lebt, bei RTL/N-TV zitiert.

Der Deutschen Presseagentur (dpa) bestätigte die gebürtige Ravensburgerin diese Meldung. Demnach sei sie vom israelischen Militär darüber informiert worden. Auch Shani Louks Schwester Adi Louk vermeldete auf Instagram am Montagmorgen, dass ihre Schwester nicht mehr am Leben sei.

„Mit großer Trauer geben wir den Tod meiner Schwester bekannt“, schreibt Adi Louk auf Instagram. | Bild: Screenshot Instagram/ adilouk

Starb Shani Louk bereits am 7. Oktober?

Noch vor der offiziellen Bestätigung hatte das israelische Militär offenbar einen Schädelsplitter gefunden, der nach einer DNA-Probe Shani Louk zugeordnet werden konnte. Ricarda Louk geht davon aus, dass ihre Tochter bereits seit Beginn des Terrorüberfalls durch die Hamas am 7. Oktober tot sei.

Zu Beginn des Überfalls der Hamas kursierte ein Video, auf dem der lebloser Körper Shani Louks zu sehen gewesen sein soll. Ihre Mutter bestätigte damals, dass es sich um ihre Tochter handelte – sie identifizierte sie anhand ihrer Tattoos. Bis zum heutigen Montag ging man davon aus, dass die 22-Jährige zwar schwer verletzt, aber am Leben sei. Zwischenzeitlich kursierte die Information, Shani Louk befinde sich schwer verletzt in einem Krankenhaus im Gaza-Streifen.

Familie setzte sich für Freilassung ein

Die Familie der Deutschen setzte sich für die Freilassung aller Geiseln der Hamas ein. Sie starteten auch eine Petition unter dem #SaveShani. Gemeinsam mit anderen Familien traf sich Ricarda Louk, die vor 30 Jahren von Ravensburg nach Tel Aviv auswanderte, sogar mit Außenministerin Annalena Baerbock.

Dieser Artikel wird laufend für Sie aktualisiert.