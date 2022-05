Das Campus Festival in Konstanz

Nach zweijähriger Pandemie-Pause gab es wieder ein zweitägiges Festival im Bodenseestadion. Neben Imbissbuden, Bühnen mit Impro-Theater und großem Unterhaltungsangebot, war es eben die Musik, die die über 21.000 Menschen restlos überzeugte.

Konstanz 21.000 Fans feiern in Konstanz: Wie die Besucher das Campus-Festival erlebt haben Das könnte Sie auch interessieren

Konstanz Konstanz eröffnet die Festivalsaison. Hier sind die Bilder vom ersten Abend des Campus Festivals Das könnte Sie auch interessieren

Konstanz Das Campus Festival 2022 ist zu Ende. Hier sind die Bilder vom zweiten Tag Das könnte Sie auch interessieren

Das Verbandsmusikfest in Orsingen

Bei schönstem Sonnenschein fand das Verbandsmusikfest zum 125-jährigen Jubiläum mit vielen Programmpunkten statt. Die Gäste waren begeistert und zum Finale spielte der Gesamtchor aus 56 Kapellen.

Orsingen-Nenzingen Drei Tage lang Blasmusik vom Feinsten: So war das Verbandsmusikfest in Orsingen Das könnte Sie auch interessieren

Orsingen Dreitägiges Verbandsmusikfest in Orsingen: Alle Bilder vom Auftritt von Ernst Hutter und den Egerländer Musikanten Das könnte Sie auch interessieren

Orsingen Dreitägiges Verbandsmusikfest in Orsingen: Bilder vom ersten Nachmittag Das könnte Sie auch interessieren

So feiert Donaueschingen bei der Jamboree

Zeitreise in die 50-Jahre: Rock and Roll, Rockabilly, Petticoat-Kleider, Oldtimer und Freude an guter Musik: Das Donaueschinger Musik-Event City Jamboree fand am Wochenende nach zweijähriger Zwangspause wieder statt.

Donaueschingen So feiert Donaueschingen bei der Jamboree: Hier sind die Bilder Das könnte Sie auch interessieren

Der verkaufsoffener Sonntag in Friedrichshafen

Der erste verkaufsoffene Sonntag ohne Corona-Auflagen lockte bei bestem Sonnenschein viele Besucher in die Innenstadt. Eine Zaubershow an mehreren Orten rundete das Programm ab.

Friedrichshafen Karussell, Zaubershow, Sonntagsbummel: So viele Menschen zieht es selten in die Häfler Innenstadt Das könnte Sie auch interessieren

Das Frühlingsfest in Bad Säckingen

Große Resonanz bei den Kunden verzeichneten Einzelhändler und Aussteller bereits am Samstag, ein noch größerer Andrang dann am verkaufsoffenen Sonntag. Mit Sonderaktionen warteten Einzelhändler und Geschäfte auf, Food-Trucks lockten mit regionalen sowie internationalen Spezialitäten.

Bad Säckingen Volle Gassen und glückliche Gesichter: Beim Bad Säckinger Frühlingsfest passt einfach alles Das könnte Sie auch interessieren

Der verkaufsoffene Sonntag in Pfullendorf

Mit kurzen Hosen und Sonnenbrille lag man genau richtig, denn bei geradezu hochsommerlichen Temperaturen lockte der verkaufsoffene Sonntag viele Besucher in die Innenstadt. Mehrere Schulen beteiligten sich mit Ständen.